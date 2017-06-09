Борзаковский: легкоатлетка Ласицкене на ЧМ может прыгнуть выше, чем на 2,03 м

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), сумевшая в четверг Риме одержать третью подряд победу на международных соревнованиях, сейчас только набирает форму и на августовском чемпионате мира в Лондоне может прыгнуть еще выше. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров.

Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме показала результат 2 метра. Старт в Италии стал для Ласицкене третьим международным турниром после длительного перерыва, и каждый раз россиянка становилась первой. В активе Ласицкене есть победы на майском этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине, где она прыгнула на 2,03 м (лучший результат сезоне в мире), и турнире в Польше (2,00).

"Маша вчера в очередной раз подтвердила свой класс, победив с результатом два метра и совершив неплохие попытки на 2,05, - заметил Борзаковский. - Она обладает очень высоким потенциалом перед будущими стартами. Верю, что к чемпионату мира она подойдет в более лучшей форме и сумеет там себя реализовать по полной. Высота 2,03, которую Мария взяла в конце мая в Юджине, не потолок - у них сложился очень хороший тандем с личным тренером Геннадием Габреляном, и Маша может прыгать выше".

В Риме выступали и два других российских легкоатлета. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков был на финише третьим, установив при этом личный рекорд сезона (13,21), победительница летнего ЧЕ-2014 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова также улучшила свое летнее достижение, прыгнув на 4 метра 65 см. Спортсменка заняла четвертое место.

"Порадовал Сергей Шубенков, который сумел попасть в тройку с более лучшим результатом, чем показывал до этого, - отметил тренер. - Рим стал для него только вторым стартом за последние годы. Спортсмен сейчас только набирает международную соревновательную практику, но на чемпионате мира мы все будем ждать от Сергея высокого результата".

"Что касается Сидоровой, то вчера у нее был первый международный старт. Она только возвращается в элиту, и занятое четвертое место еще абсолютно ни о чем не говорит. Она вместе с тренером Светланой Абрамовой будет постепенно набирать форму и к чемпионату мира выйдет на ее пик", - подытожил Борзаковский.