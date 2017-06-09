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Свищев: контракт тренера керлингисток РФ Шмидта рассчитан на год, задача - золото ОИ-2018

Спорт
9 июня, 12:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В четверг Свищев заявил, что Шмидт будет готовить женскую национальную команду к Олимпиаде в Южной Корее

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Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Контракт швейцарского тренера женской сборной России по керлингу Роджера Шмидта рассчитан на один сезон, перед ним поставлена амбициозная цель - победа на Олимпийских играх 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

В четверг Свищев заявил, что Шмидт будет готовить женскую национальную команду к Олимпиаде в Южной Корее. На турнире Россию представит команда скипа Анны Сидоровой.

"Все иностранные консультанты подписывают с нами контракт на сезон. Задачи амбициозные - только победа на Играх-2018", - заявил Свищев.

Шмидт был тренером мужской сборной России до 2014 года, а позднее стал тренером-консультантом женской команды.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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