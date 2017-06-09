Свищев: контракт тренера керлингисток РФ Шмидта рассчитан на год, задача - золото ОИ-2018

Убойная сила: топ-10 самого известного стрелкового оружия ижевского заводаАрмия и ОПК 9 июня, 13:27
В Иране задержали двух подозреваемых в причастности к терактам в ТегеранеМеждународная панорама 9 июня, 13:17
Пресс-конференция Эдварда Радзинского, посвященная книге "Дочь Ленина". ВидеотрансляцияКультура 9 июня, 13:11
NASA считает, что сокращение бюджета не помешает ему отправить человека на Марс в 2033 г.Космос 9 июня, 13:05
Директор ФК "Динамо": клуб был бы счастлив усилить состав ДанниСпорт 9 июня, 13:00
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба "Халл Сити"Спорт 9 июня, 12:58
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедерацийСпорт 9 июня, 12:58
"Подвешенный парламент" в Великобритании. ДосьеБиографии и справки 9 июня, 12:57
Более 105 млн рублей направят в Нижнем Тагиле на ликвидацию ущерба от ураганаНовости Урала 9 июня, 12:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Контракт швейцарского тренера женской сборной России по керлингу Роджера Шмидта рассчитан на один сезон, перед ним поставлена амбициозная цель - победа на Олимпийских играх 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
В четверг Свищев заявил, что Шмидт будет готовить женскую национальную команду к Олимпиаде в Южной Корее. На турнире Россию представит команда скипа Анны Сидоровой.
"Все иностранные консультанты подписывают с нами контракт на сезон. Задачи амбициозные - только победа на Играх-2018", - заявил Свищев.
Шмидт был тренером мужской сборной России до 2014 года, а позднее стал тренером-консультантом женской команды.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.