Свищев: контракт тренера керлингисток РФ Шмидта рассчитан на год, задача - золото ОИ-2018

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Контракт швейцарского тренера женской сборной России по керлингу Роджера Шмидта рассчитан на один сезон, перед ним поставлена амбициозная цель - победа на Олимпийских играх 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

В четверг Свищев заявил, что Шмидт будет готовить женскую национальную команду к Олимпиаде в Южной Корее. На турнире Россию представит команда скипа Анны Сидоровой.

"Все иностранные консультанты подписывают с нами контракт на сезон. Задачи амбициозные - только победа на Играх-2018", - заявил Свищев.

Шмидт был тренером мужской сборной России до 2014 года, а позднее стал тренером-консультантом женской команды.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.