Директор ФК "Динамо": клуб был бы счастлив усилить состав Данни

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Динамо" было бы счастливо видеть в составе команды португальского полузащитника Мигеля Данни. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор московского футбольного клуба Евгений Кречетов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что интерес к 33-летнему игроку проявляют "Динамо" и "Краснодар".

"К игроку такого класса у любого нормального клуба, конечно, есть интерес. Но вы представляете, в каком клубе был Данни, и абсолютно не факт, что наши возможности будут соответствовать нашему интересу. Конечно, мы были бы счастливы, если бы Данни был бы в нашей команде. А можем ли мы себе позволить такого игрока - пока неясно", - сказал Кречетов.

"Конкретных предложений Данни мы пока не делали", - отметил исполнительный директор "Динамо".

Данни на этой неделе объявил об уходе из санкт- петербургского "Зенита", за который выступал с августа 2008 года. В "Зенит" португальский футболист перешел из "Динамо", где играл с 2005 года. За московскую команду Данни провел в различных турнирах 113 матчей, забив 21 мяч, и даже сделал на предплечье татуировку с динамовской эмблемой.

В ситуации с Вандерсоном ничего предметного нет

Также в СМИ сообщалось, что "Динамо" интересуется бывшим нападающим "Краснодаром" бразильцем Вандерсоном. На вопрос, соответствует ли эта информация действительности, Кречетов ответил: "Это слухи. Ничего предметного нет".

Исполнительный директор "Динамо" отметил, что усиление в летнее трансферное окно будет точечным. "Много новых футболистов не будет, у нас хорошая, сыгранная команда. Усиление будет точечным, на несколько отдельных позиций. Было бы идеально, чтобы новые игроки присоединились к команде уже на сборах, чтобы они были наиграны к началу чемпионата".