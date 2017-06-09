Директор ФК "Динамо": клуб был бы счастлив усилить состав Данни

Убойная сила: топ-10 самого известного стрелкового оружия ижевского заводаАрмия и ОПК 9 июня, 13:27
В Иране задержали двух подозреваемых в причастности к терактам в ТегеранеМеждународная панорама 9 июня, 13:17
Пресс-конференция Эдварда Радзинского, посвященная книге "Дочь Ленина". ВидеотрансляцияКультура 9 июня, 13:11
NASA считает, что сокращение бюджета не помешает ему отправить человека на Марс в 2033 г.Космос 9 июня, 13:05
Директор ФК "Динамо": клуб был бы счастлив усилить состав ДанниСпорт 9 июня, 13:00
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба "Халл Сити"Спорт 9 июня, 12:58
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедерацийСпорт 9 июня, 12:58
"Подвешенный парламент" в Великобритании. ДосьеБиографии и справки 9 июня, 12:57
Более 105 млн рублей направят в Нижнем Тагиле на ликвидацию ущерба от ураганаНовости Урала 9 июня, 12:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Динамо" было бы счастливо видеть в составе команды португальского полузащитника Мигеля Данни. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор московского футбольного клуба Евгений Кречетов.
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что интерес к 33-летнему игроку проявляют "Динамо" и "Краснодар".
"К игроку такого класса у любого нормального клуба, конечно, есть интерес. Но вы представляете, в каком клубе был Данни, и абсолютно не факт, что наши возможности будут соответствовать нашему интересу. Конечно, мы были бы счастливы, если бы Данни был бы в нашей команде. А можем ли мы себе позволить такого игрока - пока неясно", - сказал Кречетов.
"Конкретных предложений Данни мы пока не делали", - отметил исполнительный директор "Динамо".
Данни на этой неделе объявил об уходе из санкт- петербургского "Зенита", за который выступал с августа 2008 года. В "Зенит" португальский футболист перешел из "Динамо", где играл с 2005 года. За московскую команду Данни провел в различных турнирах 113 матчей, забив 21 мяч, и даже сделал на предплечье татуировку с динамовской эмблемой.
Также в СМИ сообщалось, что "Динамо" интересуется бывшим нападающим "Краснодаром" бразильцем Вандерсоном. На вопрос, соответствует ли эта информация действительности, Кречетов ответил: "Это слухи. Ничего предметного нет".
Исполнительный директор "Динамо" отметил, что усиление в летнее трансферное окно будет точечным. "Много новых футболистов не будет, у нас хорошая, сыгранная команда. Усиление будет точечным, на несколько отдельных позиций. Было бы идеально, чтобы новые игроки присоединились к команде уже на сборах, чтобы они были наиграны к началу чемпионата".