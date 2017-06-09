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Романцев: матч с чилийцами покажет, как сборная России играет в качестве аутсайдера

Спорт
9 июня, 13:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Матч между сборными России и Чили пройдет в пятницу на стадионе "ЦСКА Арена" в Москве. Встреча начнется в 19:00 мск

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Олег Романцев

Олег Романцев

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу в товарищеском матче против команды Чили не будет фаворитом, поэтому надо проверить, как россияне играют в такой ситуации. Такое мнение ТАСС высказал известный российский специалист, бывший главный тренер сборной России Олег Романцев.

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Матч между сборными России и Чили пройдет в пятницу на стадионе "ЦСКА Арена" в Москве. Встреча начнется в 19:00 мск. В предыдущем товарищеском матче россияне разгромили венгров со счетом 3:0 на их поле 5 июня.

"У чилийцев совершенно другая манера игры, нежели у венгров. Хорошо, что мы играем с разноплановыми командами, потому что на чемпионате мира может быть все, что угодно. У чилийцев отличный состав, и мы не будем в этом матче фаворитами, поэтому надо посмотреть, как мы играем в такой ситуации", - сказал Романцев.

Это игра станет заключительной для россиян перед Кубком конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Российская команда выступит в группе А турнира, где встретится со сборными Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня), Мексики (24 июня).

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