Романцев: матч с чилийцами покажет, как сборная России играет в качестве аутсайдера

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу в товарищеском матче против команды Чили не будет фаворитом, поэтому надо проверить, как россияне играют в такой ситуации. Такое мнение ТАСС высказал известный российский специалист, бывший главный тренер сборной России Олег Романцев.

Матч между сборными России и Чили пройдет в пятницу на стадионе "ЦСКА Арена" в Москве. Встреча начнется в 19:00 мск. В предыдущем товарищеском матче россияне разгромили венгров со счетом 3:0 на их поле 5 июня.

"У чилийцев совершенно другая манера игры, нежели у венгров. Хорошо, что мы играем с разноплановыми командами, потому что на чемпионате мира может быть все, что угодно. У чилийцев отличный состав, и мы не будем в этом матче фаворитами, поэтому надо посмотреть, как мы играем в такой ситуации", - сказал Романцев.

Это игра станет заключительной для россиян перед Кубком конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Российская команда выступит в группе А турнира, где встретится со сборными Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня), Мексики (24 июня).