Овчинников: назначение Слуцкого главным тренером - отличный выбор для "Халл Сити"

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Английский футбольный клуб "Халл Сити" сделал отличный выбор, назначив российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главного тренера. Такое мнение ТАСС высказал тренер ЦСКА Сергей Овчинников.

О назначении 46-летнего специалиста было объявлено в пятницу. Слуцкий и Овчинников на протяжении долгого времени работали в тренерском штабе ЦСКА.

"Слуцкий - это квалифицированный специалист. Выбор "Халла", безусловно, продуманный шаг со стороны руководства, потому что Слуцкий зарекомендовал себя очень сильным специалистом не только в России, но и в Европе. Это отличный выбор для "Халла", - сказал Овчинников.

"Дай бог, чтобы та мечта, которая была у Леонида Викторовича, осуществилась. Думаю, что все хотят пожелать ему только самых больших достижений с этой командой", - добавил собеседник ТАСС.

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском клубе. В прошедшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.