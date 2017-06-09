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Блатт заявил, что не ведет переговоры с БК ЦСКА и "Химками"

Спорт
9 июня, 13:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Блатт в следующем сезоне может возглавить ЦСКА или "Химки"

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Дэвид Блатт

Дэвид Блатт

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские клубы ЦСКА и "Химки" не вступали в переговоры с бывшим главным тренером мужской сборной России и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" Дэвидом Блаттом по поводу подписания контракта на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщил сам тренер.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Блатт в следующем сезоне может возглавить ЦСКА или "Химки".

"Я, конечно, скучаю по России, но ни ЦСКА, ни "Химки" не вступали со мной в переговоры. Ничего не происходит в этом направлении", - заявил Блатт.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда в 2007 году выиграла чемпионат Европы, в 2011 году бронзовые медали турнира, а в 2012 году - бронзовые олимпийские медали. В 2014 году Блатт возглавил "Кливленд" и в первый сезон довел команду до финала плей- офф, в шести матчах уступив "Голден Стейт". В текущем сезоне он руководил турецким клубом "Дарюшшафака".

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