Блатт заявил, что не ведет переговоры с БК ЦСКА и "Химками"

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские клубы ЦСКА и "Химки" не вступали в переговоры с бывшим главным тренером мужской сборной России и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" Дэвидом Блаттом по поводу подписания контракта на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщил сам тренер.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Блатт в следующем сезоне может возглавить ЦСКА или "Химки".

"Я, конечно, скучаю по России, но ни ЦСКА, ни "Химки" не вступали со мной в переговоры. Ничего не происходит в этом направлении", - заявил Блатт.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда в 2007 году выиграла чемпионат Европы, в 2011 году бронзовые медали турнира, а в 2012 году - бронзовые олимпийские медали. В 2014 году Блатт возглавил "Кливленд" и в первый сезон довел команду до финала плей- офф, в шести матчах уступив "Голден Стейт". В текущем сезоне он руководил турецким клубом "Дарюшшафака".