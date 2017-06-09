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Мутко пожелал Слуцкому подтвердить в Англии реноме российской тренерской школы

Спорт
9 июня, 13:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В пятницу "Халл Сити" объявил, что Слуцкий назначен главным тренером команды

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пожелал Леониду Слуцкому, который был назначен на пост главного тренера "Халл Сити", подтвердить в Англии реноме российской тренерской школы. Об этом Мутко рассказал ТАСС.

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В пятницу "Халл Сити" объявил, что Слуцкий назначен главным тренером команды.

"У нас были успешные менеджеры, владельцы клубов, игроки. Были, но мало. Теперь появился такой специалист. Хочется пожелать ему удачи, чтобы оправдал надежды, возложенные на него, подтвердил реноме нашей тренерской школы", - сказал Мутко.

Предыдущим местом работы Слуцкого был московский ЦСКА, который он покинул в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

В прошедшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.

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