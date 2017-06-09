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Первый тур Футбольной национальной лиги сезона-2017/18 пройдет 8 июля

Спорт
9 июня, 13:49 дата обновления: 9 июня, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Последний перед зимним перерывом 25-й тур запланирован на 25 ноября

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Общее собрание клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) одобрило проект календаря чемпионата на сезон-2017/18, первый тур запланирован на 8 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

В первом туре самарские "Крылья Советов" дома примут "Луч-Энергию" из Владивостока, московский "Спартак-2" в Новосибирске сыграет с местной "Сибирью". В других матчах сыграют "Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Авангард" (Курск), "Томь" (Томск) - "Кубань" (Краснодар), "Химки" - "Ротор-Волгоград", "Волгарь" (Астрахань) - "Факел" (Воронеж), "Шинник" (Ярославль) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Санкт-Петербург) - "Енисей" (Красноярск), "Тюмень" - "Балтика" (Калининградская область), "Оренбург" - "Тамбов".

Последний перед зимним перерывом 25-й тур запланирован на 25 ноября. Второй круг начнется 4 марта, а заключительный 38-й тур запланирован на 12 мая.

В первенстве ФНЛ не сыграет "Чита", которая вышла туда по итогам сезона-2016/17, заняв первое место в зоне "Восток" чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). У читинского клуба не нашлось средств для выступления в ФНЛ, в итоге он решил не заявляться в лигу. "Читу" заменил "Луч-Энергия", который в первенстве ФНЛ-2016/17 финишировал в зоне вылета - на 16-м месте.

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