Балахнин: Слуцкий сделал правильный выбор, решив возглавить "Халл Сити"

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Леонид Слуцкий выбрал правильный путь, приняв решение работать главным тренером в английском футбольном клубе "Халл Сити". Такое мнение в беседе с ТАСС высказал Сергей Балахнин, который был ассистентом Слуцкого в сборной России.

О назначении 46-летнего Слуцкого главным тренером "Халл Сити", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, было объявлено в пятницу.

"Уверен, что у Слуцкого в Англии все получится. Он очень талантливый человек, в футболе - в частности. Я считаю, что Леонид Викторович выбрал правильный путь. А легких путей он не ищет", - сказал Балахнин.

"Слуцкий сделал свой первый шаг в зарубежном футболе. Его назначение важно не только для него, но и для всего нашего футбола в целом. Очень приятно, что теперь Слуцкий сможет в полной мере реализовать свой талант на международной арене, - отметил специалист. - Достоинств у Слуцкого много, он отлично знает футбол, глубоко разбирается в нем - это и сбалансированность игры, и тактика, и физическая подготовка, и психологическое состояние игроков".

С октября 2009 по декабрь 2016 года Слуцкий был главным тренером ЦСКА, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском клубе. В прошедшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.