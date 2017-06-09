Рахимич: "Халл Сити" станет трамплином для дальнейшей карьеры Слуцкого за рубежом

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Работа в английском "Халл Сити" послужит трамплином для дальнейшей карьеры за рубежом российского футбольного тренера Леонида Слуцкого. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич, долгое время игравший под руководством Слуцкого.

О назначении 46-летнего Слуцкого главным тренером "Халл Сити", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, было объявлено в пятницу.

"Конечно, я рад за Леонида Викторовича, рад, что он возглавил английскую команду; думаю, что это пойдет на пользу всему российскому футболу. (Леонид) Викторович - сильный тренер, у него все должно получиться. Чемпионшип - тоже сильный турнир, да и "Халл" наверняка хочет выйти в премьер-лигу. Думаю, что "Халл" можно рассматривать как трамплин для Слуцкого - работая в нем, он сможет показать себя", - сказал Рахимич.

С октября 2009 по декабрь 2016 года Слуцкий был главным тренером ЦСКА, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском клубе. В прошедшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.