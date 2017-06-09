"Майами", "Бруклин" и "Сакраменто" проявляют интерес к игроку ЦСКА Теодосичу

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами", "Бруклин" и "Сакраменто" проявляют интерес к защитнику ЦСКА Милошу Теодосичу. Об этом ТАСС сообщили два источника, не связанные друг с другом.

Сам Теодосич заявлял ТАСС, что определится с клубом, в котором продолжит карьеру, после завершения плей-офф Единой лиги ВТБ, в финальной серии которого ЦСКА играет с "Химками".

"К Милошу проявляют интерес три клуба: "Майами", "Нетс" и "Сакраменто". Но по правилам НБА в переговоры с игроком они смогут вступать лишь в начале июля", - заявил ТАСС источник.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин признавался ТАСС, что в случае предложения из НБА армейский клуб не сможет удержать сербского защитника.

Теодосич является одним из лучших разыгрывающих европейского баскетбола, за ЦСКА серб выступает с 2011 года. В текущем сезоне Евролиги Теодосич попал во вторую символическую сборную.