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"Майами", "Бруклин" и "Сакраменто" проявляют интерес к игроку ЦСКА Теодосичу

Спорт
9 июня, 14:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Сам Теодосич заявлял ТАСС, что определится с клубом, в котором продолжит карьеру, после завершения плей-офф Единой лиги ВТБ

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Милош Теодосич

Милош Теодосич

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами", "Бруклин" и "Сакраменто" проявляют интерес к защитнику ЦСКА Милошу Теодосичу. Об этом ТАСС сообщили два источника, не связанные друг с другом.

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Баскетболист ЦСКА Теодосич заявил, что определится со своим будущим в течение 20 дней

Сам Теодосич заявлял ТАСС, что определится с клубом, в котором продолжит карьеру, после завершения плей-офф Единой лиги ВТБ, в финальной серии которого ЦСКА играет с "Химками".

"К Милошу проявляют интерес три клуба: "Майами", "Нетс" и "Сакраменто". Но по правилам НБА в переговоры с игроком они смогут вступать лишь в начале июля", - заявил ТАСС источник.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин признавался ТАСС, что в случае предложения из НБА армейский клуб не сможет удержать сербского защитника.

Теодосич является одним из лучших разыгрывающих европейского баскетбола, за ЦСКА серб выступает с 2011 года. В текущем сезоне Евролиги Теодосич попал во вторую символическую сборную.

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