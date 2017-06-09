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Леонид Кучук возглавил футбольный клуб "Ростов"

Спорт
9 июня, 14:12 дата обновления: 9 июня, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Соглашение с 57-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления на такой же срок

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Леонид Кучук

Леонид Кучук

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Белорусский специалист Леонид Кучук назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Соглашение с 57-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления на такой же срок. С сентября 2016 года главным тренером "Ростова" был Иван Данильянц. 1 июня стало известно, что Курбан Бердыев покинул пост вице-президента - тренера клуба.

Дмитрий Кириченко останется в тренерском штабе клуба. Также помогать Кучуку будут Виталий Милютин (тренер по физической подготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями) и Сергей Клещенко (тренер).

Кучук ранее уже работал в Российской футбольной премьер-лиге, будучи главным тренером краснодарской "Кубани" (2013, 2014-2015) и московского "Локомотива" (2013-2014). С железнодорожниками он становился бронзовым призером чемпионата России, с "Кубанью" выходил в финал Кубка страны.

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