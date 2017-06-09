Победители чемпионата России по борьбе на поясах получат по 100 тыс. рублей от главы КЧР

ЧЕРКЕССК, 9 июня. /ТАСС/. Победители чемпионата России по борьбе на поясах, который открылся в пятницу в Карачаево- Черкесии, получат по 100 тысяч рублей - приз главы республики Рашида Темрезова. Об этом сообщил ТАСС вице- президент Федерации борьбы на поясах республики Энвер Булатов.

"На церемонии открытия объявили, что руководитель региона Рашид Темрезов учредил приз главы Карачаево- Черкесии по 100 тыс. рублей каждому победителю. В первый день чемпионата схватки пройдут в вольном стиле в 12 весовых категориях, пять из которых среди женщин. Завтра атлеты в семи весовых категориях будут бороться в классическом стиле", - сказал Булатов.

Чемпионат проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Новый Карачай. Участие в состязаниях принимают представители 24 регионов России, более 200 борцов. "От Карачаево-Черкесии заявлены 42 спортсмена, рассчитываем на хороший результат, для этого у нас есть все данные", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что представители КЧР неоднократно становились чемпионами мира по этому виду спорта.

Карачаево-Черкесия впервые принимает чемпионат России по борьбе на поясах, хотя в республике уже проводился чемпионат мира по этому виду спорта.