Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"СКА-Хабаровск" ищет варианты по резервному стадиону, "Арена-Химки" не стоит в приоритете

Спорт
9 июня, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал, что к "СКА-Хабаровску" есть вопросы по инфраструктуре домашнего стадиона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "СКА-Хабаровск" рассматривает различные варианты по заявке резервного стадиона, "Арена-Химки" не стоит в приоритете. Об этом ТАСС сказал генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

Стадион имени Ленина является домашней ареной для клуба. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал, что к "СКА-Хабаровску" есть вопросы по инфраструктуре домашнего стадиона.

Смотрите также
Сергей Прядкин

Прядкин: РФПЛ на этой неделе проверит "СКА-Хабаровск" на соответствие критериям лиги

"Основные проблемы с ареной в Хабаровске заключаются в качестве поля и освещения. Мы сможем разобраться с полем к началу чемпионата, но по свету вряд ли успеем, потому что поставка оборудования будет только 27 августа. Не думаю, что это настолько критично, так как согласно регламенту можно играть матчи с 13 до 21 часа по местному времени, поэтому мы можем проводить игры в дневное время. Мне кажется, что важнее развитие футбола в регионе, вопреки регламентным нормам. Тем более, осветительное оборудование будет установлено в любом случае", - сказал Флегонтов.

"Арена в Химках не стоит в приоритете, это было выдернуто из контекста. Решение по резервной арене пока не принято. Мы рассматриваем многие варианты, важно, чтобы была удобная логистика, проживание и другие параметры. Не уверен, что этот стадион будет в нашем регионе, но мы определимся в срок", - добавил собеседник ТАСС.

В минувшем сезоне "СКА-Хабаровск" занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В конце мая клуб одержал победу над "Оренбургом" в серии пенальти во втором переходном матче и вышел в РФПЛ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"
3
Володин предложил запросить у США данные о состоянии экономики в свете долга перед РФ
4
Пожар на площади Киевского вокзала в Москве ликвидирован
5
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
6
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
7
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
Темы дня
Загрузка...
Реклама