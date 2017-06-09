"СКА-Хабаровск" ищет варианты по резервному стадиону, "Арена-Химки" не стоит в приоритете

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "СКА-Хабаровск" рассматривает различные варианты по заявке резервного стадиона, "Арена-Химки" не стоит в приоритете. Об этом ТАСС сказал генеральный директор клуба Олег Флегонтов.
Стадион имени Ленина является домашней ареной для клуба. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал, что к "СКА-Хабаровску" есть вопросы по инфраструктуре домашнего стадиона.
"Основные проблемы с ареной в Хабаровске заключаются в качестве поля и освещения. Мы сможем разобраться с полем к началу чемпионата, но по свету вряд ли успеем, потому что поставка оборудования будет только 27 августа. Не думаю, что это настолько критично, так как согласно регламенту можно играть матчи с 13 до 21 часа по местному времени, поэтому мы можем проводить игры в дневное время. Мне кажется, что важнее развитие футбола в регионе, вопреки регламентным нормам. Тем более, осветительное оборудование будет установлено в любом случае", - сказал Флегонтов.
"Арена в Химках не стоит в приоритете, это было выдернуто из контекста. Решение по резервной арене пока не принято. Мы рассматриваем многие варианты, важно, чтобы была удобная логистика, проживание и другие параметры. Не уверен, что этот стадион будет в нашем регионе, но мы определимся в срок", - добавил собеседник ТАСС.
В минувшем сезоне "СКА-Хабаровск" занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В конце мая клуб одержал победу над "Оренбургом" в серии пенальти во втором переходном матче и вышел в РФПЛ.