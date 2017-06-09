Динияр Билялетдинов: отношение фанатов "Халла" к Слуцкому сначала будет предвзятым

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Отношение болельщиков английского "Халл Сити" к российскому тренеру Леониду Слуцкому будет изначально предвзятым, поэтому специалисту необходимо начать показывать результат. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник Динияр Билялетдинов, имеющий опыт выступления в Англии.

"Халл Сити", который по итогам сезона вылетел из премьер-лиги в чемпионшип (второй по силе дивизион чемпионата страны), в пятницу объявил о назначении Слуцкого главным тренером команды.

"Это новый шаг в развитии карьеры Леонида Викторовича, следующий вызов. Жаль только, что это не премьер-лига, но именно чемпионшип - настоящий английский футбол, настоящая Англия, - отреагировал на новость Билялетдинов, выступавший в "Эвертоне" в 2009-1012 годах (59 матчей, 8 мячей). - Отношение болельщиков, думаю, сразу будет предвзятым".

"Как переносить? Все просто - нужны результаты и крепкая психика. Будет результат - вопросов не будет, малейшая осечка - обязательно припомнят", - добавил собеседник агентства.

Билялетдинов исключил, что на российского специалиста может оказывать давление сложившийся коллектив игроков. "Я, конечно, не могу сказать точно про тот коллектив, в котором он окажется, но вот у меня в "Эвертоне" в этом плане все было профессионально; нравится тебе или нет, но тренер - это уважение, профессиональное отношение к делу. Там так принято, и это лучше для всех - для игроков, тренерского штаба, руководителей. Думаю, никаких закулисных игр не будет", - уверен футболист.

"Жесткость не потребуется"

Слуцкий многими считается не жестким в обращении с игроками тренером. На вопрос, может ли это помешать специалисту в Англии, Билялетдинов ответил: "Жесткость, как мне кажется, нужна в такой самобытной лиге, как российская, где она нужна ради дисциплины. Если люди туда попадают, они этим дорожат, они сами дисциплинированы и будут подчиняться воле тренера. В этом плане как раз легче будет".

От результатов будут зависеть и отношения с местной прессой, считает бывший полузащитник "Эвертона". "Будут победы - будут на руках носить, причем с удвоенной силой, будут, не дай бог, плачевные результаты - будут вдвойне "гасить", скажем так, - считает он. - Никто не знает, подходит или нет (Слуцкий для чемпионата Англии - прим. ТАСС). Думаю, для России это - хороший знак, надеюсь, у него все что получится".

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском клубе.