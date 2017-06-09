"Ростов" подписал контракт с вратарем Песьяковым

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" заключил контракт с вратарем Сергеем Песьяковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне 28-летний Песьяков выступал за "Спартак", в составе которого стал чемпионом России. Голкипер уже выступал за ростовчан в 2012 году.

Ранее в пятницу пресс-служба клуба сообщила, что "Ростов" покинут вратари Сослан Джанаев и Никита Медведев.