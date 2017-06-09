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Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Ухов выступит на турнире в подмосковном Ерино

Спорт
9 июня, 15:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Летний легкоатлетический тур организован ВФЛА с целью предоставления более широких возможностей для участия в соревнованиях российским спортсменам

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Иван Ухов

Иван Ухов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов выступит на втором этапе летнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), который состоится 10 июня в подмосковном Ерино. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров.

Летний легкоатлетический тур организован ВФЛА с целью предоставления более широких возможностей для участия в соревнованиях российским спортсменам. В 2017 году летний легкоатлетический тур состоит из 6 этапов и финала. Первый этап проходил в конце мая в Сочи в рамках командного чемпионата России.

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"Это очень важный турнир для наших спортсменов, которым необходимо получить соревновательную практику, - считает Борзаковский. - Те, кто пока не получил от ИААФ одобрения на поданные индивидуальные заявки, могут здесь соревноваться и наращивать свою форму. Мы ждем в субботу на стадионе болельщиков, чтобы те поддержали нашу команду".

Как сообщил главный тренер, в турнире в Ерино примут участие много ведущих отечественных спортсменов. "Планируют выступить в субботу олимпийский чемпион Иван Ухов, чемпионы мира 2013 года Светлана Школина (прыжки в высоту) и Александр Меньков (прыжки в длину), - продолжил Борзаковский. - Для победителя зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Люка Адамса этот турнир станет первым стартом летнего сезона".

По словам тренера, в спринте выступят Екатерина Ренжина и Кристина Сивкова, получившая в феврале от ИААФ разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В стартовых протоколах также значатся Данил Лысенко, Наталья Аксенова и Кристина Королева (все - высота); Анна Мисоченко, Елена Соколова, Артем Примак и Сергей Полянский (все - длина); Алексей Федоров, Дмитрий Сорокин и Дмитрий Чижиков (все - тройной прыжок).

В соревнованиях метателей выступят Дмитрий Тарабин и Валерий Йордан (все - копье), Виктор Бутенко (диск), Максим Афонин, Евгения Соловьева и Ирина Тарасова (все - ядро).

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