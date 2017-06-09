Бывший чемпион мира по мотогонкам Бьяджи попал в аварию во время тестового заезда

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Итальянский мотогонщик Макс Бьяджи попал в серьезную аварию во время тестового заезда неподалеку от Рима. Об этом сообщает издание Giornalettismo.

В результате аварии 45-летний спортсмен был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Бьяджи является шестикратным чемпионом мира по мотогонкам (дважды - в классе супербайк, четырежды - в классе 250 сс), трехкратным вице-чемпионом мира (дважды - в классе 500 сс, один раз - в классе MotoGP).