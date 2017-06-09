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Бывший чемпион мира по мотогонкам Бьяджи попал в аварию во время тестового заезда

Спорт
9 июня, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В результате аварии 45-летний спортсмен был госпитализирован в тяжелом состоянии

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Макс Бьяджи

Макс Бьяджи

© EPA/MARIO CRUZ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Итальянский мотогонщик Макс Бьяджи попал в серьезную аварию во время тестового заезда неподалеку от Рима. Об этом сообщает издание Giornalettismo.

В результате аварии 45-летний спортсмен был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Бьяджи является шестикратным чемпионом мира по мотогонкам (дважды - в классе супербайк, четырежды - в классе 250 сс), трехкратным вице-чемпионом мира (дважды - в классе 500 сс, один раз - в классе MotoGP).

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