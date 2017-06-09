"Ростов" заключил контракт с бывшим защитником "Спартака" Паршивлюком

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" подписал контракт с бывшим защитником московского "Спартака" Сергеем Паршивлюком. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Соглашение с 28-летним защитником рассчитано на два года.

Паршивлюк выступал за "Спартак" с 2007 по 2016 годы, минувший сезон он провел в махачкалинском "Анжи", за который сыграл 27 матчей. В составе "Спартака" он трижды становился серебряным призером чемпионата России.