"Ростов" заключил контракт с бывшим защитником "Спартака" Паршивлюком

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"Ростов" заключил контракт с бывшим защитником "Спартака" ПаршивлюкомСпорт 9 июня, 16:00
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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" подписал контракт с бывшим защитником московского "Спартака" Сергеем Паршивлюком. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.
Соглашение с 28-летним защитником рассчитано на два года.
Паршивлюк выступал за "Спартак" с 2007 по 2016 годы, минувший сезон он провел в махачкалинском "Анжи", за который сыграл 27 матчей. В составе "Спартака" он трижды становился серебряным призером чемпионата России.