Первушина и Потапова вышли в финал Roland Garros в парном разряде среди юниоров

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские теннисистки Олеся Первушина и Анастасия Потапова победили японку Аюми Миямото и китаянку Ван Сю в полуфинале Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн) - второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:6 в пользу россиянок. Матч продолжался 1 час 29 минут.
В финале турнира Первушина и Потапова встретятся с победителем матча между канадками Бьянкой Андрееску, Карсон Брэнстайн и Марией Карле, Франческой Джонс (Аргентина/ Великобритания) .
Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) завершится 11 июня.