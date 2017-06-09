Первушина и Потапова вышли в финал Roland Garros в парном разряде среди юниоров

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские теннисистки Олеся Первушина и Анастасия Потапова победили японку Аюми Миямото и китаянку Ван Сю в полуфинале Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн) - второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:6 в пользу россиянок. Матч продолжался 1 час 29 минут.

В финале турнира Первушина и Потапова встретятся с победителем матча между канадками Бьянкой Андрееску, Карсон Брэнстайн и Марией Карле, Франческой Джонс (Аргентина/ Великобритания) .

Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) завершится 11 июня.