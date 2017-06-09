Сборная России по футболу 14 июня проведет открытую для болельщиков тренировку

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Тренировка сборной России, которая готовится к домашнему Кубку конфедераций, 14 июня будет открытой для болельщиков. Об этом сообщает пресс- служба Российского футбольного союза (РФС).

Тренировка пройдет на московском стадионе "ВЭБ-Арена", начало в 11:30 мск.

Российская команда 15 июня отправится в Санкт- Петербург, где 17 июня проведет стартовый матч Кубка конфедераций против сборной Новой Зеландии. Сразу после игры российские футболисты вернутся в Москву, где будут готовиться к матчу против португальцев, который состоится 21 июня на стадионе "Спартак". 22 июня сборная России отправится в Казань для проведения матча против команды Мексики (24 июня).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.