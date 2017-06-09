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Бывший главный тренер ФК "Зенит" Спаллетти возглавил "Интер"

Спорт
9 июня, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Соглашение рассчитано на два года

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Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти

© EPA/ANATOLY MALTSEV, архив

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Итальянский специалист Лучано Спаллетти назначен главным тренером футбольного клуба "Интер". Об этом сообщается на официальном сайте миланской команды.

Соглашение с 58-летним тренером рассчитано на два года.

По окончании прошедшего сезона Спаллетти покинул пост главного тренера другого итальянского клуба "Рома", которую возглавлял с 2016 года, до этого он был главным тренером римской команды с 2005 по 2009 год. В 2009-2014 годах итальянский специалист работал в санкт-петербургском "Зените", став с ним двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. "Рома" под руководством Спаллетти четырежды становилась вице-чемпионом Италии, дважды завоевывала Кубок страны.

"Интер" в сезоне-2016/17 занял седьмое место, не сумев пробиться в еврокубки.

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