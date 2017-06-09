"Зенит" заинтересован в приобретении футболиста "Баварии" Дугласа Косты

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Дуглас Коста может продолжить карьеру в российском "Зените". Об этом сообщает портал Calciomercato.
Отмечается, что в услугах 26-летнего игрока заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини. Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к бразильскому футболисту со стороны итальянского "Ювентуса".
Коста выступает за "Баварию" с 2015 года, до этого он с 2010 года защищал цвета украинского "Шахтера", в составе которого становился пятикратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны. Будучи игроком мюнхенской команды, он два раза выигрывал чемпионат Германии и один раз Кубок страны.