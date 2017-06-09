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WADA признало невиновными упомянутых в докладе Макларена российских фехтовальщиков

Спорт
9 июня, 17:25 дата обновления: 9 июня, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Прекращено дело в отношении 27 российских спортсменов

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Ричард Макларен

Ричард Макларен

© EPA/SVEN HOPPE

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило дело в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи фамилии были упомянуты в докладе независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

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Глава независимой комиссии Макларен 9 декабря прошлого года в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. В документе упоминались также 27 российских фехтовальщиков, после чего ФФР инициировала собственное расследование. Позднее ФФР представила результаты своей проверки, в ходе которой невиновность фехтовальщиков была подтверждена, в Международную федерацию фехтования (FIE), после перепроверки данных FIE обратилась с отчетами в WADA. Во Всемирном антидопинговом агентстве рассмотрели документы, после чего доказательства невиновности россиян были признаны исчерпывающими, дело в их отношении было прекращено.

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8 июля независимая комиссия WADA во главе с Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В результате сборная России была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе.

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