Сафин заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы ради тенниса и новых перспектив

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бывший российский теннисист Марат Сафин назвал причины, по которым принял решение отказаться от парламентской деятельности. Как сообщил Сафин ТАСС, он сдал депутатский мандат в связи со своим включением в Международный зал теннисной славы и появившимися в связи с этим перспективами.

Госдума 7 июня досрочно прекратила депутатские полномочия единоросса Марата Сафина по его собственному желанию. Соответствующее постановление депутаты приняли большинством голосов.

"Все просто, никаких подводных камней - в прошлом году я вошел в Международный зал теннисной славы, стал первым отечественным спортсменом в нем, и, исходя из этого, появилось много интересных, перспективных предложений, которые были озвучены мне некоторое время назад, - рассказал Сафин. - Тогда я взял время подумать, а теперь решил, что буду действовать в этом направлении. Чтобы не вызывать раздражение у людей, лучше делать профессионально что-то одно. Совмещать несовместимое неправильно, иначе не получится ни там, ни там".

Сафин удовлетворен результатами работы, проделанной в Госдуме. "Было много интересных проектов, опыт я приобрел огромнейший - все-таки шесть лет прошло. Общались с представителями различных партий, находили общие точки соприкосновения, а это непросто. Я делал все, что от меня требовалось с чувством долга - халтуры не было, моей работой были довольны, а для нас, молодежи, это важно", - отметил 37-летний спортсмен.

На вопрос, планирует ли Сафин дальнейшее сотрудничество с "Единой Россией", от сообщил, что предложение от партии получил и пока думает над ним.

Российским теннисистам нужен правильный менеджмент

Одним из направлений деятельности Сафина станет спортивный менеджмент. По его мнению, после ухода Евгения Кафельникова, Николая Давыденко, его и Игоря Андреева российский мужской теннис оказался в кризисе.

"Хотелось бы заниматься продвижением наших спортсменов - искать, находить, тренировать, - сообщил Сафин. - У нас был провал после того, как ушли Кафельников, Давыденко, я, Андреев. Да, у нас есть молодые Карен Хачанов, Андрей Рублев, но это все. Молодежь выигрывала юниорские турниры, но это пока не тот профессиональный уровень, нужен правильный менеджмент, все проблемы отсюда".

Сафин планирует и сам выходить на корт. "Играть я планирую, есть ветеранские турниры, и это уже другой подход. Когда ты в зале славы, к тебе по-другому относятся, по-другому приглашают, да и сам ты иначе себя чувствуешь. У меня много предложений, поэтому я буду совмещать приятное с полезным", - сказал он.

Сафин рассказал, что ему интересен азиатский рынок. "Есть планы сыграть в Японии с Кеем Нисикори, мне интересен азиатский рынок. Думаю сыграть также в Китае, может быть, в Индии. Это было бы интересно, - рассказал собеседник ТАСС. - За меня не будет стыдно".

Сафин не планирует дальнейшего сотрудничества с ФТР

На вопрос ТАСС, планирует ли Сафин дальнейшее сотрудничество с Федерацией тенниса России (ФТР), вице- президентом которой он являлся, он ответил: "Нет, не планирую. Это однозначно".

Сафин входил в региональную группу №16 федерального списка "Единой России" (Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область), которую возглавлял Вячеслав Никонов. Сафин также входил в состав Госдумы прошлого созыва.

Сафин - двукратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытого чемпионата США 2000 года и Австралии 2005 года), он дважды становился обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006) в составе сборной России. В общей сложности россиянин выиграл 15 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП) в одиночном разряде. На момент завершения карьеры в 2009 году являлся 61-й "ракеткой" мира.