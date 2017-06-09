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Федерация: признание WADA невиновности фехтовальщиков РФ является торжеством правды

Спорт
9 июня, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В пятницу WADA сообщило о том, что дело в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи фамилии были упомянуты в докладе независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена, прекращено

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Глава Федерации фехтования России Александр Михайлов

Глава Федерации фехтования России Александр Михайлов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о признании невиновности российских фехтовальщиков в употреблении допинга является торжеством правды. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

В пятницу WADA сообщило о том, что дело в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи фамилии были упомянуты в докладе независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена, прекращено.

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"Правда наконец восторжествовала - WADA приняло решение о прекращении расследования в отношении наших спортсменов, что очень радует. Работа была проведена большая, это воздалось нам сторицей", - подчеркнул Михайлов.

Как сообщил глава ФФР, организация начала работу сразу после публикации в июне прошлого года первой части доклада профессора Ричарда Макларена, независимого эксперта WADA. "Работа проводилась в течение года после опубликования первой части доклада господина Макларена, - рассказал Михайлов. - В первой части упоминалось 4 наших спортсмена основной команды, которые подозревались в употреблении допинга, во второй к ним присовокупили еще 23 спортсмена из второго и третьего эшелона. Практически все без исключения подозревались в употреблении остарина".

ФФР работала совместно с FIE

Михайлов подчеркнул, что работа велась совместно с Международной федерацией фехтования (FIE). "Мы вели совместную работу с FIE, обращались к ним за помощью, проводили внутреннее расследование по тем материалам. Со своей стороны в результате анализа доклада Макларена, переписки информатора WADA Григория Родченкова и Алексея Великодного, опроса наших тренеров, спортсменов, пришли к выводу - наши спортсмены не употребляли этот препарат, о чем мы и сообщили в FIE".

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"FIE в свою очередь на основании наших материалов провела свое дополнительное расследование, подготовила соответствующее юридическое заключение и переправила материалы в WADA, которое в свою очередь должно было принять окончательное решение о преследовании или непреследовании наших фехтовальщиков. Мы очень рады, что эта история закончена", - подчеркнул Михайлов.

8 июля независимая комиссия WADA во главе с Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, в котором помимо прочих были упомянуты 4 российских фехтовальщика. На основании документа исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В результате сборная России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро была представлена в усеченном составе, сборная российских паралимпийцев не была допущена к участию в Играх в полном составе.

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