Колобков: сомнений в положительном решении WADA в отношении фехтовальщиков РФ не было

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что положительное решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских фехтовальщиков не подвергалось сомнению. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу стало известно, что WADA прекратило дело в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи фамилии были упомянуты в докладе независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена.

"Не было никаких сомнений, что фехтовальщики всегда полностью чисты перед антидопинговыми службами, - сказал Колобков. - Никогда к фехтованию претензий не было, причем не только к российскому, но и к международному. Это важное решение, и я его приветствую".

Глава независимой комиссии WADA Макларен 9 декабря прошлого года в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям, в документе упоминались 27 российских фехтовальщиков. Позднее Федерация фехтования России (ФФР) представила результаты своей проверки с доказательствами невиновности фехтовальщиков Международной федерации фехтования (ФИЕ), после перепроверки данных ФИЕ обратилась с отчетами в WADA.