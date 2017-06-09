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Колобков: сомнений в положительном решении WADA в отношении фехтовальщиков РФ не было

Спорт
9 июня, 18:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В пятницу стало известно, что WADA прекратило дело в отношении 27 российских фехтовальщиков

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Павел Колобков

Павел Колобков

©  Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что положительное решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских фехтовальщиков не подвергалось сомнению. Об этом он рассказал ТАСС.

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В пятницу стало известно, что WADA прекратило дело в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи фамилии были упомянуты в докладе независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена.

"Не было никаких сомнений, что фехтовальщики всегда полностью чисты перед антидопинговыми службами, - сказал Колобков. - Никогда к фехтованию претензий не было, причем не только к российскому, но и к международному. Это важное решение, и я его приветствую".

Глава независимой комиссии WADA Макларен 9 декабря прошлого года в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям, в документе упоминались 27 российских фехтовальщиков. Позднее Федерация фехтования России (ФФР) представила результаты своей проверки с доказательствами невиновности фехтовальщиков Международной федерации фехтования (ФИЕ), после перепроверки данных ФИЕ обратилась с отчетами в WADA.

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