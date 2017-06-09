Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: матч с чилийцами станет генеральной репетицией для сборной России по футболу

Спорт
9 июня, 18:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Матч между сборными России и Чили пройдет в пятницу на стадионе "ЦСКА Арена" в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Товарищеский матч со сборной Чили можно назвать генеральной репетицией для команды России перед Кубком конфедераций. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Смотрите также
Алексей Миранчук

Смолов и Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с чилийцами

Матч между сборными России и Чили пройдет в пятницу на стадионе "ЦСКА Арена" в Москве. Встреча начнется в 19:00 мск. В предыдущем товарищеском матче россияне разгромили венгров со счетом 3:0 на их поле 5 июня.

"Этот матч - подготовка к Кубку конфедераций, чемпионату мира. Ожидаю хорошего футбола, ведь играют две интересные команды, хочется, чтобы был прогресс у нашей команды, посмотрим, как получится. Это серьезный, топовый соперник, поэтому матч можно назвать генеральной репетицией. В составе уже ряд других ребят, потому что всем дается возможность поиграть, раскрыться, показать себя, и это работает", - сказал Мутко.

Это игра станет заключительной для россиян перед Кубком конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Российская команда выступит в группе А турнира, где встретится со сборными Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня), Мексики (24 июня). Чилийцы выступят в другом квартете со сборными Германии, Австралии и Камеруна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская показала документы в подтверждение слов, что квартира в Донецке не ее
2
В работе банкоматов Сбербанка произошли перебои
3
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
4
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
5
Генштаб: ситуация в Сирии улучшилась с подписанием меморандума о зонах деэскалации
6
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
7
Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств
Темы дня
Загрузка...
Реклама