Мутко: матч с чилийцами станет генеральной репетицией для сборной России по футболу

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МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Товарищеский матч со сборной Чили можно назвать генеральной репетицией для команды России перед Кубком конфедераций. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Матч между сборными России и Чили пройдет в пятницу на стадионе "ЦСКА Арена" в Москве. Встреча начнется в 19:00 мск. В предыдущем товарищеском матче россияне разгромили венгров со счетом 3:0 на их поле 5 июня.
"Этот матч - подготовка к Кубку конфедераций, чемпионату мира. Ожидаю хорошего футбола, ведь играют две интересные команды, хочется, чтобы был прогресс у нашей команды, посмотрим, как получится. Это серьезный, топовый соперник, поэтому матч можно назвать генеральной репетицией. В составе уже ряд других ребят, потому что всем дается возможность поиграть, раскрыться, показать себя, и это работает", - сказал Мутко.
Это игра станет заключительной для россиян перед Кубком конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Российская команда выступит в группе А турнира, где встретится со сборными Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня), Мексики (24 июня). Чилийцы выступят в другом квартете со сборными Германии, Австралии и Камеруна.