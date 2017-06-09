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Вавринка обыграл Маррея в полуфинале Roland Garros

Спорт
9 июня, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1 в пользу швейцарца

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Стэн Вавринка

Стэн Вавринка

© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал победу над первой "ракеткой" мира британцем Энди Марреем в полуфинальном матче Roland Garros (призовой фонд более 36 млн евро), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1 в пользу швейцарца, "посеянного" на турнире под третьим номером.

Вавринка во второй раз в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Франции. В 2015 году он в финале обыграл серба Новака Джоковича. Всего для швейцарского спортсмена это будет четвертый финал турниров серии Большого шлема, в предыдущих трех он одержал три победы.

В решающем матче турнира Вавринка встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и австрийцем Домиником Тимом.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.

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