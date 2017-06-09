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Дворкович надеется, что российские футболисты покажут атакующую силу в матче с чилийцами

Спорт
9 июня, 18:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Товарищеская встреча россиян и чилийцев пройдет в пятницу на домашнем стадионе ЦСКА, начало - в 19:00 мск

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МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по футболу в матче с командой Чили должна показать свою атакующую силу. Такое мнение журналистам высказал перед встречей вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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Товарищеская встреча россиян и чилийцев пройдет в пятницу на домашнем стадионе ЦСКА, начало - в 19:00 мск. 5 июня команда Станислава Черчесова обыграла на выезде венгров со счетом 3:0.

"По одному матчу тяжело оценивать игру сборной. Акцент (в матче с венграми - прим. ТАСС) был сделан на сыгранность в защите, и в целом это удалось, хотя отдельные шероховатости были. Надеюсь, что сегодня покажут другую сторону - атакующую", - поделился ожиданиями Дворкович.

В игре с венграми повреждение крестообразных связок колена получил полузащитник Роман Зобнин. Ранее из-за травм выбыли Алан Дзагоев, Марио Фернандес и Артем Дзюба. "Потеря Зобнина, ранее Дзагоева и Дзюбы - серьезные. Надеюсь, остальные игроки компенсируют их отсутствие", - прокомментировал ситуацию вице-премьер.

Сборная России матчем с чилийцами продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который пройдет с 16 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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