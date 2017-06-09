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Исполком МОК одобрил одновременный выбор столиц Олимпиад 2024 и 2028 годов

Спорт
9 июня, 19:07 дата обновления: 9 июня, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Заседание исполкома МОК прошло в пятницу в Лозанне

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Томас Бах

Томас Бах

© EPA/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад - 2024 и 2028 годов, этот вопрос будет выставлен на голосование на внеочередной сессии МОК 11 и 12 июля.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.

Заседание исполкома МОК прошло в пятницу в Лозанне. Предполагается, что соревнования должны быть распределены между Парижем и Лос-Анджелесом, которые остались единственными претендентами на проведение летних Игр 2024 года. В числе городов, которые хотели принять Олимпиаду, изначально также были Гамбург, Будапешт и Рим, однако заявки национальных комитетов не получили поддержку со стороны населения.

"Комиссия была очень удовлетворена обеими заявками и их проектами на Олимпийские игры. Принято единогласное решение о том, что столицы Игр 2024 и 2028 годов должны быть выбраны одновременно. Этот вопрос будет вынесен на одобрение внеочередной сессии МОК, которая состоится 11 и 12 июля", - сказал Бах.

Одновременный выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов может пройти 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.

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