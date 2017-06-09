Гимн РФ перед футбольным матчем Россия - Чили исполнил ансамбль им. Александрова

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Гимн Российской Федерации перед товарищеским футбольным матчем между сборными России и Чили исполнил ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
Встреча началась в 19:00 (мск), игра проходит на московском стадионе "Арена ЦСКА".
Обычно перед играми российской сборной исполняются только первый куплет и припев национального гимна. Ансамбль им. Александрова же исполнил все три куплета.
Матч с чилийцами - последний для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).