Гимн РФ перед футбольным матчем Россия - Чили исполнил ансамбль им. Александрова

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Гимн Российской Федерации перед товарищеским футбольным матчем между сборными России и Чили исполнил ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Встреча началась в 19:00 (мск), игра проходит на московском стадионе "Арена ЦСКА".

Обычно перед играми российской сборной исполняются только первый куплет и припев национального гимна. Ансамбль им. Александрова же исполнил все три куплета.

Матч с чилийцами - последний для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).