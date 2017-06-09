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Кириленко: включение баскетбола 3х3 в программу Олимпиады - историческое решение

Спорт
9 июня, 19:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Говоря о перспективах российских сборных, глава РФБ отметил, что Россия "традиционно сильна в баскетболе 3х3"

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Андрей Кириленко

Андрей Кириленко

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Включение баскетбола "три на три" в программу Олимпийских игр - это историческое событие для российского баскетбола. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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"Конечно, для российского баскетбола, для федерации, для всех нас - это очень значимое решение. Я бы сказал даже историческое, потому что теперь у баскетбола появляется возможность разыгрывать на Олимпийских играх четыре комплекта медалей вместо двух. Это очень круто, очень почетно и, на мой взгляд, это фантастическая новость для тех ребят, которые играют в баскетбол 3х3, - сказал Кириленко. - Раньше они выходили на улицу и играли в свое удовольствие. Сейчас же это серьезная дисциплина, которая будет представлена на Олимпиадах".

Говоря о перспективах российских сборных, Кириленко отметил, что Россия "традиционно сильна в баскетболе 3х3".

"Наверное, пока говорить об этом преждевременно - о перспективах, золоте, медалях, но исторически на протяжении последних лет пяти наши сборные успешно выступают на турнирах по баскетболу 3х3. Как мужские, так и женские. Были победы на Всемирных играх в Баку, медали на чемпионатах мира и Европы. Так что Россия традиционно сильна в баскетболе 3х3".

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