Кириленко: включение баскетбола 3х3 в программу Олимпиады - историческое решение

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Включение баскетбола "три на три" в программу Олимпийских игр - это историческое событие для российского баскетбола. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате "три на три".

"Конечно, для российского баскетбола, для федерации, для всех нас - это очень значимое решение. Я бы сказал даже историческое, потому что теперь у баскетбола появляется возможность разыгрывать на Олимпийских играх четыре комплекта медалей вместо двух. Это очень круто, очень почетно и, на мой взгляд, это фантастическая новость для тех ребят, которые играют в баскетбол 3х3, - сказал Кириленко. - Раньше они выходили на улицу и играли в свое удовольствие. Сейчас же это серьезная дисциплина, которая будет представлена на Олимпиадах".

Говоря о перспективах российских сборных, Кириленко отметил, что Россия "традиционно сильна в баскетболе 3х3".

"Наверное, пока говорить об этом преждевременно - о перспективах, золоте, медалях, но исторически на протяжении последних лет пяти наши сборные успешно выступают на турнирах по баскетболу 3х3. Как мужские, так и женские. Были победы на Всемирных играх в Баку, медали на чемпионатах мира и Европы. Так что Россия традиционно сильна в баскетболе 3х3".