Коротышкин: включение смешанной эстафеты в программу ОИ повысит зрелищность плавания

Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матчеСпорт 9 июня, 20:55
Тошич: переговоры с ЦСКА продолжаются, надеюсь, ситуация прояснится до 14 июняСпорт 9 июня, 20:52
Чилийские болельщики получили в подарок сувениры перед матчем с командой России по футболуСпорт 9 июня, 20:46
Финляндия планирует достичь нулевого уровня выбросов СО2 к 2045 годуСоциальная ответственность 9 июня, 20:26
Фурсенко: "Зенит" постарается приобрести как минимум двух сильных футболистовСпорт 9 июня, 20:12
Расширение горных курортов в Сочи: как найти баланс интересов бизнеса и экологииЭкономика и бизнес 9 июня, 20:09
Ешеев: соревнования по стрельбе из лука в новой дисциплине на ОИ будут динамичнымиСпорт 9 июня, 19:55
Где отдохнуть на Кавказе: семь идей для туристаТуризм и отдых 9 июня, 19:52
Бах: IWF должна до декабря направить отчет в МОК о решении проблем с допингомСпорт 9 июня, 19:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Включение смешанной комбинированной эстафеты 4х100 метров в программу Олимпиады в Токио 2020 года повысит зрелищность турнира по плаванию на Играх. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Евгений Коротышкин.
В пятницу на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было решено расширить программу Игр, в частности, добавлено три вида соревнований по плаванию - на дистанции 800 метров у мужчин, 1500 метров у женщин и смешанная комбинированная эстафета 4х100 метров.
"Принятое решение, это большая заслуга плавательного сообщества, - считает Коротышкин. - Не могу сказать, что дистанции 800 и 1500 метров особо зрелищные - они долгие, томительные, и со стороны может показаться, что они не особо динамичные. Но вот смешанная эстафета - это отличный импульс для придания зрелищности турниру пловцов на Играх".
Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.