Коротышкин: включение смешанной эстафеты в программу ОИ повысит зрелищность плавания

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Включение смешанной комбинированной эстафеты 4х100 метров в программу Олимпиады в Токио 2020 года повысит зрелищность турнира по плаванию на Играх. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Евгений Коротышкин.

В пятницу на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было решено расширить программу Игр, в частности, добавлено три вида соревнований по плаванию - на дистанции 800 метров у мужчин, 1500 метров у женщин и смешанная комбинированная эстафета 4х100 метров.

"Принятое решение, это большая заслуга плавательного сообщества, - считает Коротышкин. - Не могу сказать, что дистанции 800 и 1500 метров особо зрелищные - они долгие, томительные, и со стороны может показаться, что они не особо динамичные. Но вот смешанная эстафета - это отличный импульс для придания зрелищности турниру пловцов на Играх".

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.