Бах: IWF должна до декабря направить отчет в МОК о решении проблем с допингом

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Бах: IWF должна до декабря направить отчет в МОК о решении проблем с допингомСпорт 9 июня, 19:48
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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) должна до декабря 2017 года направить в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет о решении проблем с допингом в данном виде спорта. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.
В пятницу в Лозанне состоялось заседание исполкома МОК, на котором было принято решение добавить в программу Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин и исключить из программы Игр-2020 соревнования в одной весовой категории среди мужчин в тяжелой атлетике. Также было объявлено, что тяжелая атлетика потеряла 64 квоты по сравнению с Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро.
"Дополнительное условие к Международной федерации тяжелой атлетики. До декабря 2017 года необходимо направить отчет в МОК, как они будут решать вопросы тех глобальных проблем в их виде спорта и большого количества положительных допинг-проб. Проблемы в этом виде спорта есть и большие", - сказал Бах.
Кроме того, глава МОК отметил, что потеря квот на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в тяжелой атлетике является следствием проблем с допингом в этом виде спорта. Бах добавил, что федерация в настоящий момент выполняет меры по восстановлению и соответствию кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако сделано еще не все.
Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.