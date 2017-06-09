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Российские гандболистки обыграли команду Польши в первом стыковом матче отбора ЧМ-2017

Спорт
9 июня, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 31:20 в пользу россиянок

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Польши в первом стыковом матче отборочного этапа чемпионата мира 2017 года. Игра прошла в Астрахани.

Встреча завершилась со счетом 31:20 в пользу россиянок. Ответный матч пройдет в Польше 15 июня.

Чемпионат мира 2017 года пройдет в Германии.

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