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Фурсенко: "Зенит" постарается приобрести как минимум двух сильных футболистов

Спорт
9 июня, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Президент петербургского клуба рассказал о трансферных планах на межсезонье

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в межсезонье постарается приобрести как минимум двух сильных игроков. Об этом заявил президент "Зенита" Сергей Фурсенко, чьи слова приводятся на официальном сайте команды.

"За прошедший год мы продали трех сильных футболистов и получили за них серьезные деньги, - сказал Фурсенко. - У нас определенный запас, и мы сейчас будем очень стараться купить как минимум двух очень сильных футболистов, которые смогут решить игру. Если мы хотим добиваться результатов в Европе, то нам нужны такие футболисты".

Также Фурсенко высказал мнение о предыдущем главном тренере сине-бело-голубых Мирче Луческу. Румынский специалист возглавлял "Зенит" с мая прошлого года. Под его руководством в минувшем сезоне "Зенит" занял третье место в чемпионате России и дошел до 1/16 финала Лиги Европы. По окончании сезона Луческу сменил итальянец Роберто Манчини.

"Мирча Луческу на самом деле очень добрый человек. Я общался с ним очень много, каждый день на протяжении последней недели. У него не сложилось немного с игроками, скорее всего, в силу мягкости характера. А сейчас ему ужасно обидно, он ведь всегда был победителем", - отметил президент "Зенита".

Кроме того, Фурсенко отметил желание нового тренера команды Манчини выиграть Лигу чемпионов. "Манчини - очень амбициозный тренер, он хочет побеждать. Он сам сказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов. Он выигрывал английскую премьер-лигу, Серию А, он классно управляет игроками, сейчас нужно создать очень хороший коллектив в команде и на этом энтузиазме двигаться к своим целям", - сказал Фурсенко.

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