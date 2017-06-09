Увеличение числа весовых категорий в женском боксе на ОИ будет апробировано в 2018 году

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Увеличение количества весовых категорий в женском боксе на Олимпиаде-2020 будет апробировано в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об увеличении числа весовых категорий в женском боксе с трех до пяти.

"Эти изменения пройдут апробацию на соревнованиях в Аргентине в 2018 году. И уже после этого будет принято окончательное решение. У нас есть документ, где указаны нормативы, в соответствии с которыми будет принято решение об увеличении числа весовых категорий", - сказал Шидловский.