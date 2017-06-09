Увеличение числа весовых категорий в женском боксе на ОИ будет апробировано в 2018 году

Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матчеСпорт 9 июня, 20:55
Тошич: переговоры с ЦСКА продолжаются, надеюсь, ситуация прояснится до 14 июняСпорт 9 июня, 20:52
Чилийские болельщики получили в подарок сувениры перед матчем с командой России по футболуСпорт 9 июня, 20:46
Финляндия планирует достичь нулевого уровня выбросов СО2 к 2045 годуСоциальная ответственность 9 июня, 20:26
Фурсенко: "Зенит" постарается приобрести как минимум двух сильных футболистовСпорт 9 июня, 20:12
Расширение горных курортов в Сочи: как найти баланс интересов бизнеса и экологииЭкономика и бизнес 9 июня, 20:09
Ешеев: соревнования по стрельбе из лука в новой дисциплине на ОИ будут динамичнымиСпорт 9 июня, 19:55
Где отдохнуть на Кавказе: семь идей для туристаТуризм и отдых 9 июня, 19:52
Бах: IWF должна до декабря направить отчет в МОК о решении проблем с допингомСпорт 9 июня, 19:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Увеличение количества весовых категорий в женском боксе на Олимпиаде-2020 будет апробировано в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский.
В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об увеличении числа весовых категорий в женском боксе с трех до пяти.
"Эти изменения пройдут апробацию на соревнованиях в Аргентине в 2018 году. И уже после этого будет принято окончательное решение. У нас есть документ, где указаны нормативы, в соответствии с которыми будет принято решение об увеличении числа весовых категорий", - сказал Шидловский.