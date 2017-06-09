Тошич: переговоры с ЦСКА продолжаются, надеюсь, ситуация прояснится до 14 июня

Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матчеСпорт 9 июня, 20:55
Тошич: переговоры с ЦСКА продолжаются, надеюсь, ситуация прояснится до 14 июняСпорт 9 июня, 20:52
Чилийские болельщики получили в подарок сувениры перед матчем с командой России по футболуСпорт 9 июня, 20:46
Финляндия планирует достичь нулевого уровня выбросов СО2 к 2045 годуСоциальная ответственность 9 июня, 20:26
Фурсенко: "Зенит" постарается приобрести как минимум двух сильных футболистовСпорт 9 июня, 20:12
Расширение горных курортов в Сочи: как найти баланс интересов бизнеса и экологииЭкономика и бизнес 9 июня, 20:09
Ешеев: соревнования по стрельбе из лука в новой дисциплине на ОИ будут динамичнымиСпорт 9 июня, 19:55
Где отдохнуть на Кавказе: семь идей для туристаТуризм и отдых 9 июня, 19:52
Бах: IWF должна до декабря направить отчет в МОК о решении проблем с допингомСпорт 9 июня, 19:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сербский полузащитник Зоран Тошич надеется, что ясность с местом продолжения его карьеры настанет до первого сбора ЦСКА, который начнется 14 июня. Об этом Тошич заявил ТАСС.
Действующий контракт 30-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня.
"Никаких новостей нет, переговоры продолжается. Надеюсь, что до начала сбора ситуация будет более понятной", - сказал Тошич.
"Я уже много раз говорил, что хочу остаться в ЦСКА. Но не все зависит от меня. Многое зависит от желания клуба, так что еще ждем", - отметил игрок.
На вопрос, действительно ли у него есть предложения из Азии, Тошич ответил: "Я об этом ничего не знаю".
Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За красно-синих он провел в различных турнирах 241 матч и забил 47 мячей. До ЦСКА Тошич выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн".