Тошич: переговоры с ЦСКА продолжаются, надеюсь, ситуация прояснится до 14 июня

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сербский полузащитник Зоран Тошич надеется, что ясность с местом продолжения его карьеры настанет до первого сбора ЦСКА, который начнется 14 июня. Об этом Тошич заявил ТАСС.

Действующий контракт 30-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня.

"Никаких новостей нет, переговоры продолжается. Надеюсь, что до начала сбора ситуация будет более понятной", - сказал Тошич.

"Я уже много раз говорил, что хочу остаться в ЦСКА. Но не все зависит от меня. Многое зависит от желания клуба, так что еще ждем", - отметил игрок.

На вопрос, действительно ли у него есть предложения из Азии, Тошич ответил: "Я об этом ничего не знаю".

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За красно-синих он провел в различных турнирах 241 матч и забил 47 мячей. До ЦСКА Тошич выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн".