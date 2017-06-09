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Тошич: переговоры с ЦСКА продолжаются, надеюсь, ситуация прояснится до 14 июня

Спорт
9 июня, 20:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Действующий контракт 30-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня

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Зоран Тошич

Зоран Тошич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сербский полузащитник Зоран Тошич надеется, что ясность с местом продолжения его карьеры настанет до первого сбора ЦСКА, который начнется 14 июня. Об этом Тошич заявил ТАСС.

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Зоран Тошич

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Действующий контракт 30-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня.

"Никаких новостей нет, переговоры продолжается. Надеюсь, что до начала сбора ситуация будет более понятной", - сказал Тошич.

"Я уже много раз говорил, что хочу остаться в ЦСКА. Но не все зависит от меня. Многое зависит от желания клуба, так что еще ждем", - отметил игрок.

На вопрос, действительно ли у него есть предложения из Азии, Тошич ответил: "Я об этом ничего не знаю".

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За красно-синих он провел в различных турнирах 241 матч и забил 47 мячей. До ЦСКА Тошич выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн".

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