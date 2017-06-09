Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Надаль 10-й раз в карьере вышел в финал Roland Garros

Спорт
9 июня, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В матче 1/2 финала турнира испанский теннисист победил австрийца Доминика Тима

Поделиться
Материал из 1 страницы
Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© EPA/LUKAS COCH

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в полуфинальном матче Roland Garros (призовой фонд более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:0 в пользу испанца. Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Франции 10-й раз, во всех девяти предыдущих финалах он побеждал. Всего для него это будет 22-й финал турниров Большого шлема.

В решающем матче 31-летний Надаль встретится с 32-летним швейцарцем Стэном Вавринкой. Финал пройдет 11 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Roland Garros-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская показала документы в подтверждение слов, что квартира в Донецке не ее
2
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
3
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
4
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
5
Генштаб: ситуация в Сирии улучшилась с подписанием меморандума о зонах деэскалации
6
МВД опровергло информацию о взрыве в жилом доме на юге Москвы
7
"Готов играть по английским правилам": как Слуцкий получил работу в "Халл Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама