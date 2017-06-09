Надаль 10-й раз в карьере вышел в финал Roland Garros

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в полуфинальном матче Roland Garros (призовой фонд более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:0 в пользу испанца. Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Франции 10-й раз, во всех девяти предыдущих финалах он побеждал. Всего для него это будет 22-й финал турниров Большого шлема.

В решающем матче 31-летний Надаль встретится с 32-летним швейцарцем Стэном Вавринкой. Финал пройдет 11 июня.