Жуков: россияне имеют неплохие шансы на медали в новых дисциплинах в программе ОИ-2020

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. У спортсменов олимпийской сборной России неплохие шансы на медали в новых дисциплинах, включенных Международным олимпийским комитетом в программу Игр-2020 в Токио. Таким мнением с ТАСС поделился глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

В пятницу 9 июня решением МОК в программу Игр в Токио вошло 16 новых дисциплин.

"Сегодня МОК принял ряд важных решений о включении новых дисциплин в виды, представленные в программе летней Олимпиады. Решение принимались согласно двум направлениям, первое связано с уравнением количества женщин и мужчин в Играх, в связи с чем появились дополнительные женские дисциплины, смешанные соревнования. Второе направление связано с развитием популярных видов среди молодежи. Могу сказать, что у наших спортсменов неплохие шансы на медали в этих дисциплинах", - сказал Жуков.

Жуков привел в пример баскетбол 3х3. "Для нас это очень хорошее решение - наши команды, и мужская и женская выступают очень неплохо, они были победителями Европейских игр в Баку, неплохо выступали на чемпионате мира. Молодежный и динамичный вид спорта", - отметил глава ОКР.

Хорошие шансы у россиян, по мнению Жукова, в смешанном турнире по стрельбе из лука, дзюдо, парусном спорте, женском боксе, смешанной эстафете по плаванию и смешанной эстафете в легкой атлетике.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где сборная России выступала в 23 из 28 видов спорта, россияне стали четвертыми в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 наград - 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.