Черчесов: сборная России по футболу сделала качественный скачок в игре с командой Чили

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по футболу в товарищеском матче с командой Чили показала более качественную игру, чем в предыдущей встрече с венграми. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который прошел в Москве. Предыдущая товарищеская игра со сборной Венгрии завершилась гостевой победой россиян со счетом 3:0.

"Понравилось, что мы сделали небольшой, но качественный скачок по сравнению с игрой со сборной Венгрии. Понравилось, что мы отыгрались. Поблагодарил команду за игру против сильной сборной, которая не так просто складывалась. В моем понимании, мы сделали шаг вперед. Надеемся, что до начала Кубка конфедераций сможем добавить в других компонентах", - сказал Черчесов.

"Мы играли с другой по уровню командой, нежели сборная Венгрии, - продолжил специалист. - Мы чувствовали себя немного увереннее - контролировал больше мяч, чем в матче с венграми. Попробовали новую схему. Сегодня некоторые футболисты вышли с первых минут, потому что они этого заслуживают".

"Не понравилось, что мы пропустили и в каких-то моментах теряли мяч, когда выходили в атаку. Доволен физическим состоянием игроков в сегодняшней игре", - добавил наставник сборной России.

Матч с чилийцами - последний для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).