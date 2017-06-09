Мутко заявил, что у него нет вопросов к работе Черчесова в сборной России по футболу

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МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу не вызывает вопросов. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Сборные России и Чили сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе "ВЭБ- Арена".
На вопрос, останется ли Черчесов на посту главного тренера сборной России вне зависимости от результата команды на Кубке конфедераций, Мутко ответил: "Тренер работает, у меня нет каких-то к нему вопросов. Серьезно работает вся команда, в ней хороший микроклимат".
Футболисты сборной России вышли на поле в майках с надписью "Рома, мы с тобой", таким образом поддержав полузащитника Романа Зобнина, который в понедельник в товарищеском матче с командой Венгрии (3:0) получил травму, из-за которой пропустит Кубок конфедераций.
"Смотрите, как сегодня Рому (Зобнина) поддержали, так что все нормально", - сказал Мутко.
Матч с чилийцами был последним для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе Б выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.