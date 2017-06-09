Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко заявил, что у него нет вопросов к работе Черчесова в сборной России по футболу

Спорт
9 июня, 22:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Глава РФС отметил акцию футболистов сборной России, которые вышли на матч в футболках с надписью "Рома, мы с тобой", таким образом поддержав травмированного полузащитника Романа Зобнина

Поделиться
Материал из 1 страницы
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу не вызывает вопросов. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Смотрите также
Станислав Черчесов (справа)

Черчесов: сборная России по футболу сделала качественный скачок в игре с командой Чили

Сборные России и Чили сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе "ВЭБ- Арена".

На вопрос, останется ли Черчесов на посту главного тренера сборной России вне зависимости от результата команды на Кубке конфедераций, Мутко ответил: "Тренер работает, у меня нет каких-то к нему вопросов. Серьезно работает вся команда, в ней хороший микроклимат".

Футболисты сборной России вышли на поле в майках с надписью "Рома, мы с тобой", таким образом поддержав полузащитника Романа Зобнина, который в понедельник в товарищеском матче с командой Венгрии (3:0) получил травму, из-за которой пропустит Кубок конфедераций.

"Смотрите, как сегодня Рому (Зобнина) поддержали, так что все нормально", - сказал Мутко.

Матч с чилийцами был последним для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе Б выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Смотрите также

Мутко: сборная России по футболу находится в хороших кондициях перед Кубком конфедераций

Пицци: ничейный результат матча Россия - Чили закономерен

Жуков: сборная России в матче с чилийцами показала, что прибавляет с каждой игрой

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская показала документы в подтверждение слов, что квартира в Донецке не ее
2
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
3
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
4
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
5
Генштаб: ситуация в Сирии улучшилась с подписанием меморандума о зонах деэскалации
6
МВД опровергло информацию о взрыве в жилом доме на юге Москвы
7
"Готов играть по английским правилам": как Слуцкий получил работу в "Халл Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама