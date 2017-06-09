Программа ОИ-2024 будет включать в себя все виды спорта, присутствовавшие на ОИ-2016

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Все виды спорта, присутствовавшие на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, сохранятся и на Олимпиаде-2024. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

На заседании исполкома МОК, прошедшем в пятницу в Лозанне, была утверждена общая спортивная программа Игр-2024. Она включает в себя все 28 видов спорта, присутствовавшие в Рио-де-Жанейро.

Также исполком МОК принял решение включить в программу Игр-2020 16 новых дисциплин. Кроме того, было принято решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад - 2024 и 2028 годов.