Черчесов: Кудряшов получил сильный ушиб в матче с чилийцами

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов получил сильный ушиб в товарищеском матче с командой Чили. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили, встреча прошла в Москве. Кудряшов получил повреждение во втором тайме и был заменен.

"У него болевые ощущения прошли. Видимо, сильный ушиб. Он попросил замену", - сказал Черчесов.

Другой защитник национальной команды Георгий Джикия не принял участия в игре с чилийцами.

"У Джикии побаливало колено, решили не рисковать. Два тренировочных занятия он провел в щадящем режиме. Не было смысла его сегодня выставлять - на поле должны выходить футболисты, готовые на сто процентов", - отметил специалист.

Матч с чилийцами - последний для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).