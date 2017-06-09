Глушаков: российские футболисты выполнили установку тренера в матче с чилийцами

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Игроки сборной России по футболу выполнили установку главного тренера команды Станислава Черчесова в товарищеском матче против чилийцев. Об этом журналистам сказал полузащитник российской сборной Денис Глушаков.

В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который прошел в Москве. Предыдущая товарищеская игра со сборной Венгрии завершилась гостевой победой россиян со счетом 3:0. Сборные России и Чили примут участие в предстоящем Кубке конфедераций.

"В данный момент обе сборные готовятся к Кубку конфедераций. Думаю, что наша команда сыграла нормально, выполнили установку тренера. Конечно, всегда есть над чем работать, есть какие-то моменты, в которых мы допускали ошибки, но у нас впереди еще неделя, есть время исправить недочеты. В целом наша сборная готова к турниру нормально. Не буду говорить хорошо, так как всегда есть что улучшать", - сказал Глушаков.

"Сложно сказать почему сборная Чили играла в несвойственный для себя футбол. У них идет подготовка, мы не знаем, какие у них нагрузки, плюс они знали, как играем мы и тоже подстраивались под нашу манеру, - отметил он.

Глушаков считает, что таких игроков, как чилиец Алексис Санчес, мало в мировом футболе.

"(Артуро) Видаль - опытный футболист мирового уровня, но я не первый раз играл против таких больших игроков. Что- то конкретное сказать о нашем противостоянии не могу. Что касается Алексиса Санчеса - он тоже очень хороший футболист, у него зашкаливает креатив в действиях. Таких футболистов: резких, быстрых, техничных в мире очень мало", - подчеркнул Глушаков.