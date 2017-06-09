Кудряшову нужно 2-3 дня на восстановление после ушиба, полученного в матче с чилийцами

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитнику сборной России по футболу Федору Кудряшову понадобится два-три дня на восстановление после ушиба, полученного по ходу товарищеского матча против команды Чили. Об этом игрок рассказал журналистам.

В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который прошел в Москве. Кудряшов получил повреждение во втором тайме и был заменен.

"Мне нужно два-три дня, чтобы восстановиться от ушиба. Ничего страшного не произошло, болельщики могут быть абсолютно спокойны. Считаю, что команда неплохо провела матч против чилийцев. В первые минуты мы допускали ошибки, так как немного неправильно перестраивались, но потом начали играть лучше. В первую очередь хотелось бы выделить атаку соперника, она одна из лучших в мире", - сказал Кудряшов.

Матч с чилийцами - последний для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).