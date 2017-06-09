Ерохин: футболистам сборной России нужно равняться на таких игроков, как Санчес

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МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты сборной России должны равняться на таких игроков, как нападающий команды Чили и лондонского "Арсенала" Алексис Санчес. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Александр Ерохин.
В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который прошел в Москве. Предыдущая товарищеская игра - со сборной Венгрии - завершилась гостевой победой россиян со счетом 3:0.
"Хорошо, что после пропущенного гола мы не опустили руки. Конечно, счет 1:1 - не тот результат, на который мы рассчитывали, но в целом он положительный. Что касается Алексиса Санчеса - это хороший футболист, нам нужно смотреть и равняться на таких игроков", - сказал Ерохин.
"После перерыва мы немного добавили в агрессии, стали играть острее, из-за этого удалось отодвинуть игру от наших ворот. Сборная Чили играла в хороший футбол, но и нам тоже удавались неплохие комбинации. После матча тренер отметил наше старание, что на поле не было равнодушных, остался удовлетворен", - добавил он.
Матч с чилийцами - последний для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).