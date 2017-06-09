Мутко назвал решение WADA по российским фехтовальщикам движением вперед

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о признании невиновности российских фехтовальщиков в употреблении допинга является свидетельством того, что дело рассматривалось по существу. Таким мнением с журналистами поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В пятницу WADA сообщило о том, что дело в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи фамилии были упомянуты в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, прекращено.

"Все международные организации, которые имеют мужество рассматривать какие-то дела по существу, принимают такие решения, - отметил Мутко. - Но пока есть паралимпийцы, лыжники, а 13 июня приедут представители IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций) - у них все какие-то вопросы. Но работа идет, и принятое решение - движение вперед".

Мутко отметил, что российские спортсмены побеждают даже в обстановке тотального контроля. "Мы полтора года под тотальным контролем, а вот легкоатлетка Маша Кучина (Ласицкене) побеждает. Это говорит, что не все российские спортсмены находятся под допингом. Все эти коллективные меры контрпродуктивны", - заявил Мутко.

8 июля независимая комиссия WADA во главе с Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, в котором помимо прочих были упомянуты четыре российских фехтовальщика. Во второй части документа фигурировали еще 23 спортсмена.