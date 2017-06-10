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Квят рассчитывает, что "Торо Россо" сможет еще прибавить по ходу Гран-при Канады

Спорт
10 июня, 3:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Даниил Квят в первой свободной практике Гран-при Канады показал десятое время, во второе - девятое

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" проделала хорошую работу в пятничных свободных практиках Гран-при Канады и может еще прибавить по ходу уикэнда. Такое мнение высказал российский пилот команды Даниил Квят, слова которого приводит пресс-служба "Торо Россо".

Квят в первой свободной практике показал десятое время, во второе - девятое.

"Я доволен пятницей, потому что мы проехали много кругов и получили полезную информацию, - рассказал Квят. - В целом я думаю, что обе практики получились для команды полезными. Надеюсь, мы сумеем этим воспользоваться, чтобы прибавить завтра".

В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация. Гонка состоится в воскресенье.

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